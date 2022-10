Proprio à tout prix - Saison 02 Episode 11

Bruno Waitzma et son équipe David Basso, Johan Benabed et Éric Dardillat. Aujourd'hui, un ravalement voté et payé à Plessis-Robinson, une belle coloc à Toulouse, une chambres d'hôtes à Paillé, une propriété à Guereins, un ancien hôtel à rénover à St-Hilaire-St-Mesmin et une maison chargée d'histoire à Nérac. Rendez-vous vite sur l'application pour retrouver tous les biens. Proprio à tout prix - S02 Épisode 11