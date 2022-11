Proprio à tout prix - Saison 02 Episode 14

Bruno Waitzma et son équipe Johan Benabed, Lauranne Chambraud et David Basso. Aujourd'hui, Une maison avec dépendance à Vétraz-Monthoux, un appartement avec loggia à Lyon, une maison de caractère à Chenôve, une maison d'architecte à Athée, une accession sociale à Château-Gontier-Sur-Mayenne, une garantie dommages ouvrages à Ciboure et un duplex avec terrasse à Noisiel. Rendez-vous vite sur l'application pour retrouver tous les biens. Proprio à tout prix - S02 Épisode 14