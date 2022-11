Proprio à tout prix - Saison 02 Episode 21

Bruno Waitzma et son équipe Sébastien Bours, Stéphane Cuzzocrea et Matthieu Wentzinger. Aujourd'hui, une perfection à Ormesson, la campagne comme on l'aime à Saint-Satur, une pépite en Alsace, un investissement locatif à Nice, une villa avec piscine et dépendance, à Le Muy, deux maisons pour le prix d'une à La Motte et une maison modulable à Gagny. Rendez-vous vite sur l'application pour retrouver tous les biens. Proprio à tout prix - S02 Épisode 21