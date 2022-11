Proprio à tout prix - Saison 02 Episode 22

Bruno Waitzma et son équipe Grégoriy Germain, Christophe Al Youssef et Marie Gauthier. Aujourd'hui, un produit rare de Jassans-Riottier, une maison et dépendances à Saint-Prix, des beaux volumes au calme et une piscine dans les collines à Bormes-Les-Mimosas, un duplex décomplexé à Sèvres et deux maisons à prix d'ami à St-Pierre-Des-Landes. Rendez-vous vite sur l'application pour retrouver tous les biens. Proprio à tout prix - S02 Épisode 22