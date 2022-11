Proprio à tout prix - Saison 02 Episode 23

Bruno Waitzma et son équipe Marie-Émilie Lemaire, Matthieu Wentzinger et Sébastien Garcia. Aujourd'hui, un appartement avec une vue exceptionnelle et une Mezzanine à Fréjus, un duplex pas comme les autres à Bandol, un bien au milieu des vignes du Bas-Rhin dans le Barr et une maison avec piscine à Layrac. Rendez-vous vite sur l'application pour retrouver tous les biens. Proprio à tout prix - S02 Épisode 23