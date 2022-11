Proprio à tout prix - Saison 02 Episode 24

Bruno Waitzma et son équipe Christèle Boscaro, Pascal Py, Alex Michelin et Aurélie Verheijen. Aujourd'hui, une résidence de haut standing à Martigues, un studio idéal investisseur à Besançon, une demeure d'exception à Saint-Euphémie, un appartement tout-terrain à Caluire-et-Cuire, un appartement modulable à Carry-le-Rouet et une villa d'architecte à Saint-Cergues. Rendez-vous vite sur l'application pour retrouver tous les biens. Proprio à tout prix - S02 Épisode 24