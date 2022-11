Proprio à tout prix - Saison 02 Episode 26

Bruno Waitzma et son équipe Johan Benabed, Julien Raffin, Anne Boucaut-Basso. Aujourd'hui, une petite propriété à Toulouse, un bon plan et un effet wahou garanti à Le Plessis-Robinson, une vue sur le lac à Évian-Les-Bains, Une belle affaire et une haute voltige à Lyon. Rendez-vous vite sur l'application pour retrouver tous les biens. Proprio à tout prix - S02 Épisode 26