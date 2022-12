Proprio à tout prix - Saison 02 Episode 27

Bruno Waitzma et son équipe Geoffrey Trenta, Charlotte Gosselin, Philippe Cretin et Christèle Boscaro. Aujourd'hui, un appartement sans vis-à-vis à Lyon, une maison canon à Parentis-En-Born, une baraque d'enfer à Bormes-Les-Mimosas, un appartement vue sur mer à Hyères, une résidence de rêveà Tassin-La-Demi-Lune, un appartement bonheur à Saint-Priest et une propriété superbe et rénové à Rancé. Rendez-vous vite sur l'application pour retrouver tous les biens. Proprio à tout prix - S02 Épisode 27