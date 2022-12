Proprio à tout prix - Saison 02 Episode 28

Bruno Waitzma et son équipe Matthieu Wentzinger, Johan Benabed, Pascal Py, Alex Michelin et Marie-Émilie Lemaire. Aujourd'hui, un appart de la cave au grenier à Strasbourg, une suite parentale avec balcon et un dernier étage et grande terrasse à Toulouse, une maison extraordinaire à Montferrat, in local professionnel incroyable à Colmar et le luxe du neuf à Saint-Malo. Rendez-vous vite sur l'application pour retrouver tous les biens. Proprio à tout prix - S02 Épisode 28