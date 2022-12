Proprio à tout prix - Saison 02 Episode 34

Bruno Waitzma et son équipe Pierre-Yves Pinault, Aurélie Verheijen et Marie Gauthier. Aujourd'hui, une propriété sous garantie à St-Barthélemy-D'Anjou, un plain-pied de qualité à Cabriès, un appartement bien situé à Le-Perreux-Sur-Marne, Tout beau tout neuf à Chalifert et un espace vert à deux pas de Paris à Fontenay-Sous-Bois. Rendez-vous vite sur l'application pour retrouver tous les biens. Proprio à tout prix - S02 Épisode 34