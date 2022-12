Proprio à tout prix - Saison 02 Episode 35

Bruno Waitzma et son équipe Stéphane Cuzzocrea, Grégory Germain et Christophe Al Youssef. Aujourd'hui, soleil et hauteur sous plafond et un appart très sympa à Nice, 8 logements sur 221 m² à Laval, Aline à l'attaque à Trilport et le charme de l'ouest Parisien à Sèvres. Rendez-vous vite sur l'application pour retrouver tous les biens. Proprio à tout prix - S02 Épisode 35