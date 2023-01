Proprio à tout prix - S02 Episode 48

Bruno Waitzma et son équipe Sébastien Garcia, Pierre-Yves Pinault et Mickaël Bojmal. Aujourd'hui, un appartement entièrement meublé et un appartement avec balcon et loggia à Angers, une maison avec 230 m² à Magny-le-Hongre, un appartement calme à rénover à Caluire-et-Cuire et un appartement avec vue sur la baie de Calvi. Rendez-vous vite sur l'application pour retrouver tous les biens. Proprio à tout prix - S02 Épisode 48