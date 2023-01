Proprio à tout prix - S02 Episode 50

Bruno Waitzma et son équipe Matthieu Wentzinger, Marie Gauthier et Christophe Al Youssef. Aujourd'hui, un magnifique rooftop avec terasse à Sèvres, un duplex juste au-dessus d'Aix à Trévignin et une maison et gite à Curienne. Rendez-vous vite sur l'application pour retrouver tous les biens. Proprio à tout prix - S02 Épisode 50