Proprio à tout prix - S02 Episode 51

Bruno Waitzma et son équipe Sébastien Mazzeo, Charlotte Gosselin et Marie Gauthier. Aujourd'hui, une maison jumelée à Jassans-Riottier, une maison avec prestation de qualité à Neydens, une maison dans un écrin de verdure à Coupvray et un immeuble de rapport à Ychoux. Rendez-vous vite sur l'application pour retrouver tous les biens. Proprio à tout prix - S02 Épisode 51