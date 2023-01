Proprio à tout prix - S02 Episode 53

Bruno Waitzma et son équipe Maxime Protat, Kheira Grid et Marie Gauthier. Aujourd'hui, Le paradis de Charlotte à Parentis-en-Born, un appartemment pratique à Troyes, Un appartement classy à Colombes et Aline dans tous ses états à Couilly-Pont-aux-Dames. Rendez-vous vite sur l'application pour retrouver tous les biens. Proprio à tout prix - S02 Épisode 53