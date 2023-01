Proprio à tout prix - Saison 02 Episode 38

Bruno Waitzma et son équipe Virgil Mouillet, Julien Clémot et Hugo Féron. Aujourd'hui, touché en plein cœur à Nacy, une Maison de maître à petit prix, une maison élévée à Saint-Maximin, un terasse et piscine à Camps-la-Source et Rt 2012 à Champenoux. Rendez-vous vite sur l'application pour retrouver tous les biens. Proprio à tout prix - S02 Épisode 38