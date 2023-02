Proprio à tout prix - Saison 02 Episode 61

Bruno Waitzman et son équipe Sébastien Mazzeo, Scott Perez et Marie Gauthier. Aujourd'hui, La description de Chens-Sur-Leman, un beau T2 en duplex avec jardin à Mery, un programme neuf de 32 logements à Vétraz-Monthoux, un appartement style loft très lumineux à Charnay-lès-Mâcon et un appartememnt spacieux à Rumilly. Rendez-vous vite sur l'application pour retrouver tous les biens. Proprio à tout prix - S02 Episode 61