Proprio à tout prix - Saison 02 Episode 39

Bruno Waitzma et son équipe Michaël Olaizola, David Basso et Marie Gauthier . Aujourd'hui, une verdure à deux pas de Paris à Sceaux, une jolie maison à Chanteau, une affaire à Saint-Jean-De-Braye et deux terrasses pour le prix d'une à Denicé. Rendez-vous vite sur l'application pour retrouver tous les biens. Proprio à tout prix - S02 Épisode 39