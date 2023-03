Proprio à tout prix - S02 Episode 67

Bruno Waitzman et son équipe Marie Gauthier, Laëticia Lampérière, Lucie Motas et Aline Lansac. Aujourd'hui, retrouvez : un panorama sur le Lac de Mirbel-Jonage à Neyron, une maison avec jardin à 40 km de Paris à Saint-Germain-sur-Morin, un loft avec 4 suites parentales à Jassans-Riottier, une maison dans le Perche à la Chapelle-Montligeon et un terrain constructible de 409 m² à Villefranche-sur-Saône. Rendez-vous vite sur l'application pour retrouver tous les biens. Proprio à tout prix - S02 Episode 67