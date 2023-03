Proprio à tout prix - S02 Episode 70

Bruno Waitzman et son équipe Christèle Boscaro, Aurélie Verheijen, Pierre-Yves Pinault et Thibault Duval. Aujourd'hui, retrouvez : Sébastien Garcia présente à Bussy-St-Georges, une maison avec vue sur le pays d'Auge à Mezidon-Vallée-d'Auge, un appartement de rêve à Angers, la maison du futur à Brain-Sur-L'Authion et une maison à vivre... heureux à Saint Germain la Blanche-Herbe. Rendez-vous vite sur l'application pour retrouver tous les biens.