Proprio à tout prix - S02 Episode 73

Bruno Waitzman et son équipe Sébastien Mazzeo, Chloe Bouchabake et Charlène Del Rey. Aujourd'hui, retrouvez : une maison toute neuve à Apprieu, une maison avec piscine à Douzens, un appartement impeccable à Annemasse et trois appartements et une grange à Aulnat.