Proprio à tout prix - S02 Episode 76

Bruno Waitzman et son équipe Christophe Al Youssef, Christèle Boscaro et Jean-Loup Allié. Aujourd'hui, retrouvez : un appartement impeccable à Sèvres, la trouvaille de Christèle à Lyon et une maison sublime du 16ème siècle à Chirens. Rendez-vous vite sur l'application pour retrouver tous les biens. Proprio à tout prix - S02 Episode 76