Proprio à tout prix - S02 Episode 77

Bruno Waitzman et son équipe Maxime Henocque, Melody Chedri et Nicolas Laborde. Aujourd'hui, retrouvez : un duplex avec vue sur mer et appartement sur le port de Bandol, une maison de dingue avec piscine à Magny-les-Hameaux, un appartement spacieux à Meulun, une maison géante avec 3 séjours et 6 chambres à Cesson et la maison de tous les possibles à Toulon. Rendez-vous vite sur l'application pour retrouver tous les biens. Proprio à tout prix - S02 Episode 77