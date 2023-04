Proprio à tout prix - S02 Episode 87

Bruno Waitzman et son équipe Julien Raffin, Scott Perez, Marie Gauthier et Hugo Feron. Aujourd'hui, retrouvez : un appartement bien situé et pas cher à Laval, une maison de 146 m² avec 3 254 m² de terrain à Montceaux. Le confort d'une maison entièrement rénovée à Droisy, unfonds de commerce juste parfait à St-Didier-sur-Chalaronne et un appartement rare, adapté PMR à Saint-Alban-Leysse. Rendez-vous vite sur l'application pour retrouver tous les biens. Proprio à tout prix - S02 Episode 87