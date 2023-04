Proprio à tout prix - S02 Episode 85

Bruno Waitzman et son équipe Laurent et Marjorie Martins, Sabrina Boulay et Pascal Leuba. Aujourd'hui, retrouvez : un appartement idéalement situé à Troyes, un appartement de standing à Sainte-Foy-Lès-Lyon, un loft tout simplement exceptionnel et un appartement idéal proche de la plage à Bandol. Rendez-vous vite sur l'application pour retrouver tous les biens. Proprio à tout prix - S02 Episode 85