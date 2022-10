Proprio à tout prix - Saison 02 Episode 02

Bruno Waitzma et son équipe Frédéric Vaussard, Christophe Michel, Frédéric Cellier et Marie Gauthier sont de retour pour donner toutes les infos sur des propriétés exclusives en France. Aujourd'hui, une maison familiale à Villefranche-Sur-Saône, un appartement avec vue sur mer à Bormes-Les-Mimosas, une maison à Gagny, un appartement avec vue sur mer à Bandol, un appartement près de la mère à Sanary-Sur-Mer, une maison à Bormes-Les-Mimosas, un pavillon à Arc-Sur-Tille, une maison dans le centre-ville de Saint-Maximin-La-Sainte-Baume et un restaurant à Vinon-Sur-Verdon. Rendez-vous vite sur l'application pour retrouver tous les biens. Proprio à tout prix - S02 Épisode 02