Proprio à tout prix - Saison 02 Episode 03

Bruno Waitzma et son équipe Marie-Émilie Lemaire, Philippe Cretin et Sébastien Bours sont de retour pour donner toutes les infos sur des propriétés exclusives en France. Aujourd'hui, une maison à fort potentiel à Fréjus, un bureau à Bron, une maison cocoon à Neuilly-Plaisance, une grande longère à Molphey, une bâtisse à Leurville, un bel appartement à Fréjus, un appartement au vert à Saint-Priest, une maison à Nordhouse et un duplex atypique à Eckbolsheim. Rendez-vous vite sur l'application pour retrouver tous les biens. Proprio à tout prix - S02 Épisode 03