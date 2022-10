Proprio à tout prix - Saison 02 Episode 06

Bruno Waitzma et son équipe Aurélien André, Sébastien Garcia et Florent Lecourt sont de retour pour donner toutes les infos sur des propriétés exclusives en France. Aujourd'hui, un appartement avec jardin à Hérouville-Saint-Clair, un loft au Havre, un éco quartier à Bussy-Saint-Georges, un loft à Sainte-Anne sur le Havre, une maison à Colombelles, une propriété à Sèvres et un bien pour se projeter dans le home staging. Rendez-vous vite sur l'application pour retrouver tous les biens. Proprio à tout prix - S02 Épisode 06