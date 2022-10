Proprio à tout prix - Saison 02 Episode 07

Bruno Waitzma et son équipe Adriano et Jérémy Ramires, Pierre-Yves Pinault et Willy Andre sont de retour pour donner toutes les infos sur des propriétés exclusives en France. Aujourd'hui, un jardin à deux pas de Paris, un appartement à Angers, une propriété avec sauna et jacuzzi à Spycker, des biens à Toulon et Toulouse, un appartement à la plage à Gravelines, un appartement avec terrasse à Reims, un bien avec un gros potentiel à Angers et un donjon à Tourcoing. Rendez-vous vite sur l'application pour retrouver tous les biens. Proprio à tout prix - S02 Épisode 07