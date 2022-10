PSG : Face à leur destin

Infos, Mag & Sport

Le Paris Saint-Germain a choisi d’accompagner la jeune réalisatrice Léna Jennequin (16 ans), dans son projet de série documentaire intitulée « Face à leur destin », réalisée autour de quatre jeunes du Paris Saint-Germain. C’est la première fois qu’un tel projet de série est tourné auprès des jeunes de ces catégories d’âge au sein du Club. De novembre 2021 à juin 2022, Léna a suivi la saison de Katia Imarazene et Eden Le Guilly (16 ans), qui sont en section U19 et de Younes Idder et Adam Ayari (14 ans) qui sont au centre de préformation du Club. La jeune fille a capturé le quotidien de ces quatre talents, les réveils matinaux, les entraînements, les matchs, sans oublier leurs parcours scolaires et leurs moments en famille. Elle s’est créé une place invisible auprès d’eux pour les suivre de manière naturelle tout au long de la saison. De novembre 2021 à juin 2022, Léna a suivi la saison de Katia Imarazene, Eden Le Guilly , Younes Idder et Adam Ayar.