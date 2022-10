Gardez le rythme - Episode 01

Dans ce premier épisode Léna Jennequin vous présente les protagonistes de ce documentaire, elle vous emmène en immersion dans l’univers des quatre joueurs de préformation et formation du Paris Saint-Germain. Vous allez découvrir l’exigence et le rythme très dur de leur quotidien, loin de leurs familles, leur fatigue, et les sacrifices nécessaires pour vivre cette vie hors du commun de jeunes espoirs du football.