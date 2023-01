Respecter le cadre - Episode 03

L’épisode 3 m’a immergé dans l’institution Paris Saint Germain, j’ai filmé la façon dont les quatre jeunes s’imprègnent des valeurs de ce club. J’ai été témoin du dispositif éducatif mis en place pour que ces joueurs deviennent avant tout des personnes avec des valeurs fortes. J’ai essayé de transmettre dans cet épisode, ce que j’ai senti à leurs côtés, le respect qu’ils ont pour ce maillot, l’éthique et l’exemplarité que l’on attend d’eux. Je vous montre comment l’enseignement scolaire est le socle de leur discipline sportive et comment les règles strictes leur permettent de gérer avec un cadre rassurant leurs routines de préparation physique et leur progrès sur le terrain. Les activités annexes proposées représentent l’ouverture indispensable vers le monde extérieur.