Restes sur le banc - Episode 02

L’épisode 2 aborde entre autres le volet médical et la peur de la blessure des sportifs de haut niveau. Lenna Jennequin suis aux côtés des joueurs et du staff médical pour filmer les soins, comprendre leurs peurs et l’importance de la préparation invisible dans ce projet de vie professionnel qui apparait comme fragile. Ils témoignent tous les quatre de l’importance du collectif, ils racontent comment à 14 ans, ils gèrent avec beaucoup de maturité leurs frustrations et comment ils apportent leur soutien à leurs coéquipiers avec un esprit d’équipe toujours présent à tout instant.