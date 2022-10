Psycho-Pass

Dans un futur proche, il est possible de mesurer instantanément et connaître l’état d’esprit et la personnalité de chacun. Même les données concernant la criminalité sont anticipées. Ces informations sont ensuite enregistrées et traitées par le gouvernement. Les inspecteurs de PSYCHO PASS sont alors responsables de maintenir l’ordre du Nouveau Monde L’histoire est centrée autour de l’agent de terrain, Shinya Kogami, membre du Bureau d’investigation criminelle et de la nouvelle recrue, Akane Tsunemori.