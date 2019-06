NEWS - Mercredi 16/12/15 - 15:07

Afin de commencer l'année 2016 dans le bonheur, l'émotion et la poésie, Puppets vous offre un show hors du commun ! C'est le moment de laisser aller votre imaginaire au gré des 16 marionnettistes, amateurs et professionnels, présents lors de la soirée ! Fous rires et émotion garantis !