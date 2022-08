Cinéma

Michael a quitté sa femme après la mort de leur fils et retrouve sa maitresse à Paris. A New York, Julia ne peut plus voir son fils depuis qu'on la soupçonne d'avoir voulu l'assassiner. Sean, en voyage à Rome en Italie, tombe amoureux d'une femme visiblement clandestine et va l'aider à récupérer sa fille auprès du passeur.