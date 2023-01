Pyjamasques

Jeunesse

A six ans, Sacha, Amaya et Greg vont à l'école comme tous les enfants. Mais ça, c'est seulement la journée. Car la nuit, nos petits justiciers pas vraiment comme les autres enfilent des pyjamas magiques, et au lieu d'aller se coucher se transforment en super-héros pour régler les tracas. Faites place à Yoyo, rapide comme l'éclair et bondissant comme un chat ; Bibou à la vue perçante, qui vole comme un oiseau ; et Gluglu aux méga muscles, capable de se suspendre au plafond comme un gecko ! Ensemble, ils forment un formidable trio prêt à accomplir toutes les missions.