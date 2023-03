Pyjamasques Power Heroes le cercle des Héros, nouvelle série inédite !

A partir du dimanche 9 avril sur TFOU vers 7h10 et en replay sur MYTF1, Tenez vous prêts à découvrir Yoyo, Bibou, Gluglu, Flamme Rouge et Hector Etoile !

Les Pyjamasques débarquent sur vos écrans dans de toutes nouvelles aventures ! Pyjamasques, en avant !



Alors que la nuit tombe sur la ville, Yoyo, Gluglu, Bibou et tous leurs amis masqués unissent leurs forces pour former une toute nouvelle équipe de superhéros, le Cercle des Héros !



Des étendues glacées de Frigoria à la planète Galaxéa, nos héros en pyjama doivent contrecarrer les plans de l'imprévisible Roméo ou de l'extravagant Galax III. Les Pyjamasques peuvent compter sur l'aide de Flamme Rouge et d’Hector Etoile. Nous découvrons aussi pour la première fois trois superhéros, Lilifée, Ourski et Bastet. Ils se réunissent tous dans leur nouveau QG dans l’espace, le Pyj’Orbital. Les Pyjamasques vont vivre des aventures toujours pleines d'action et de bonne humeur !



Comme le dit Yoyo : "S'il y a des méchants partout, nous aussi on sera partout !" alors... A vos pyjamas ! Le Cercle des Héros va régler tous les tracas !

Retrouvez la série en exclusivité sur TFOU et en replay sur MYTF1