Pyjamasques Power Heroes - Le cercle des héros - Bienvenue à Frigoria

Frigoria possède des paysages fantastiques fait de neige et de grottes. Ce vaste environnement présente de nombreux obstacles que les Pyjamasques doivent surmonter. Frigoria devient un lieu important et constitue la toile de fond des aventures les plus givrées des Pyjamasques Power Heroes Le Cercle des Héros.