Pyjamasques Power Heroes - Le cercle des héros - Ourski

Le jour, l’amusant Lenni se déplace en fauteuil roulant, fait de la musique et aide les habitants de la ville. La nuit, lorsqu’il enfile son pyjama d’ours polaire, il se transforme en héros le plus givré de l’équipe : Ourski. Sa force est immense, sa vitesse fulgurante et son odorat n’a pas d’égal. Il détient la clé pour voyager vers les paysages arctiques de Frigoria où nous le retrouverons glissant gracieusement sur les glaciers avec son Glace’Traceur et tenant les méchants à distance avec son monoski.