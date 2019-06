NEWS - Lundi 29/12/14 - 15:28

Question : connaissez-vous votre niveau de Quotient Intellectuel (QI) ? Pour ceux qui n'en ont aucune idée, et même pour ceux qui le savent déjà, rendez-vous le vendredi 23 janvier 2015 à 20h55 sur TF1 et MYTF1 pour suivre et participer à "QI : La France passe le test !", une émission ludique et interactive présentée par Carole Rousseau accompagnée de Christophe Beaugrand, pour calculer votre QI en direct !