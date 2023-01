Quand Harry épouse Meghan : mariage royal

Le prince Harry et Meghan Markle viennent d’annoncer leurs fiançailles et les médias se demandent comment l’actrice américaine va s’adapter aux mœurs de la cour d’Angleterre. A peine arrivée, Meghan subit les critiques d’une aristocratie pleine de préjugés. Harry et elle tentent de convaincre la reine et son entourage d’accepter une cérémonie qui sorte des traditions et qui embrasse l’héritage afro-américain de la jeune femme. En même temps, Meghan n’hésite pas à aider les populations étrangères et à prendre la parole pour défendre la cause des femmes. Critiquée par les médias et l’opinion publique, elle pousse le prince William, héritier du trône, à prendre ses distances par rapport à son frère...