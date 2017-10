Antoine Duléry, Marie-Anne Chazel... Laetitia Milot se livre sur ses relations avec les autres acteurs

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Le tournage de Quand je serai grande je te tuerai, a été l'occasion pour Laetitia Milot de côtoyer d'autres grands acteurs du cinéma français, comme Antoine Duléry ou Marie Anne -Chazel. Des comédiens avec qui elle a pris beaucoup de plaisir à jouer. Pour MyTF1, l'actrice est revenue sur ses relations avec eux. Marie-Anne Chazel que l'on a notamment vue dans Les bronzés, Les Visiteurs et Le père Noël est une ordure, incarne une commissaire qui se révèle être un véritable soutien pour Jeanne. Sur le tournage, les deux femmes se sont très bien entendues comme l'a confié Laetitia Milot : "J’ai découvert une comédienne avec un grand cœur. Je suis tombée amoureuse de son caractère et de sa simplicité. C’est rare de rencontrer des comédiens avec une telle carrière et une si grande humilité." Avec Lionnel Astier que l'on a pu voir dans Kaamelot et Un village presque parfait, et Antoine Duléry qui interprétait le personnage mythique de Paul Gatineau dans Camping 1,2 et 3 le courant est aussi très vite passé : "Lionnel Astier et Antoine Duléry sont également de très belles rencontres. Je suis fière de jouer avec de si grands acteurs !"



Dans le film, Antoine Duléry incarne un personnage clef de l'histoire. En effet, il est le docteur que Jeanne ( Laetitia Milot) accuse d'être l'assasin de sa mère. Le problème ? La jeune femme accuse souvent des innocents et elle est toujours persuadée qu'ils sont coupables...





Rendez-vous le 9 octobre pour connaître le dénouement de l'histoire.