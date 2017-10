La fiction inédite "Quand je serai grande je te tuerai" débute ce soir !

Par Cyndelina Arnous | Ecrit pour TF1 |

Un rendez-vous à ne pas louper. Le téléfilm inédit Quand je serai grande je te tuerai, qui se présente en deux parties, risque de vous tenir en haleine toute la soirée ! Celui-ci relate l’histoire de Jeanne Guerin, incarnée par Laëtitia Milot, une jeune femme tourmentée par le meurtre de sa mère auquel elle a assisté plus jeune. Depuis, elle est victime de troubles psychologiques et s’est donnée pour mission de retrouver le coupable.

Maman d’une petite fille nommée Lucille, elle dirige une ferme avec son mari. Alors que tout semble aller pour le mieux, Jeanne se rend à l’hôpital pour un contrôle. Cette visite d'origine anodine prendra une toute autre tournure lorsque cette dernière est persuadée d’avoir retrouvé l’assassin de sa mère, un médecin, incarné avec brio par Antoine Duléry. 25 ans après les faits, plus personne ne la croit sauf Alice Marconi, une ancienne policière (Marine-Anne Chazel).

Cette incroyable histoire est une adaptation d’ Undeniable, un téléfilm britannique. A la lecture du script, l’héroïne n’a pas réfléchi à deux fois avant de prendre le rôle. "C'est un personnage aux antipodes de mes précédents rôles. (...) J'ai immédiatement été prise dans l'histoire. On est tenu en haleine tout au long du scénario et j'ai moi-même été très surprise par le dénouement !" a-t-elle confiée lors d’une interview. Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à 21 heures sur TF1 !

En attendant, découvrez les premières minutes de votre fiction ci-dessous !