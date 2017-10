Laetitia Milot se confie : " C'est un personnage aux antipodes de mes précédents rôles"

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Laetitia Milot a l'habitude de donner vie à des personnages fort comme dans La vengeance aux yeux clairs où elle incarnait Olivia Alessandri une jeune femme bien décidée à venger sa famille victime d'un terrible drame lors de son enfance. Dans Quand je serai grande, je te tuerai, elle donne vie à Jeanne, témoin du meurtre de sa mère lorsqu'elle était petite et qui est atteinte de troubles psychologique. Dans une interview accordée à TF1, la comédienne a confié ce qui la touchait dans ce nouveau rôle : " C’est un personnage aux antipodes de mes précédents rôles. J’incarne une jeune femme qui est en souffrance psychologique. D’un point de vue émotionnel, elle n’hésite pas à se mettre à nu. On est très loin de mon rôle de manipulatrice dans "La vengeance aux yeux clairs". En effet, Jeanne est une personne fragile : "Dans cette fiction, elle est assaillie de nombreux doutes. Plus que jamais, elle oscille entre la folie et la vérité. Physiquement, elle est très simple. J’ai souhaité apporter mon naturel dans le personnage de Jeanne. J’ai également dû prendre quelques kilos car elle est enceinte."

Une histoire qui tient en haleine

Cette fiction inédite portée par le talent de Laetitia Milot, a tout de suite été un coup de cœur pour l’actrice qui a choisi ce scénario parmi toutes les propositions qu'elle a reçues : "C'est une fiction chorale excellemment bien écrite au sein de laquelle plusieurs personnages se croisent. J’ai immédiatement été prise dans l’histoire. On est tenu en haleine tout au long du scénario et j’ai moi-même été très surprise par le dénouement !"a-telle expliqué.







Une incroyable histoire à retrouver dès lundi 9 octobre sur TF1