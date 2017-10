Les premières minutes de « Quand je serai grande, je te tuerai » en exclusivité sur MYTF1 !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

TF1 vous donne rendez-vous le 9 octobre prochain dès 21h00 pour découvrir une nouvelle fiction haletante, Quand je serai grande, je te tuerai. L'occasion pour les téléspectateurs de revoir Laetitia Milot. L'actrice de la Vengeance aux yeux clairs est l'héroïne de ce thriller. « Quand je serai grande, je te tuerai » est l’histoire d’une petite fille, Jeanne, qui est témoin du meurtre de sa mère. A l’âge adulte, on la découvre atteinte de problèmes psychologiques. Régulièrement Jeanne accuse des innocents, étant persuadée qu’ils sont coupables. Un jour, elle croise par hasard un médecin interprété par Antoine Duléry. A partir de ce moment, elle est persuadée qu’il est le meurtrier. Jeanne dit-elle la vérité ou elle en proie à un nouveau coup de folie. C'est toute la complexité de l'histoire.



Pour les plus impatients d'entre vous, sachez que MYTF1 vous propose de visionner les premières minutes en avant-première. L'occasion pour les internautes de plonger au cœur de l'intrigue. Dans les premières minutes, on aperçoit Jeanne. La petite fille se promène avec sa mère à la plage. Rapidement, la situation s'envenime et un violent cri retentit depuis l'autre bout de la plage... On suit ensuite le quotidien de Jeanne. Mère de famille bonne sous tous rapport. Elle avoue à son mari être enceinte de son premier enfant. Regardez :





Quand je serai grande, je te tuerai, lundi 9 octobre à 21h00 sur TF1 !