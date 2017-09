Quand je serai grande, je te tuerai, la nouvelle fiction événement avec Laetitia Milot débarque le ....

Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Laetitia Milot est de retour sur TF1 pour le plus grand bonheur de ses fans. Ils la retrouveront en effet, dès le 9 octobre à 21h pour une nouvelle fiction inédite qui devrait vous tenir en haleine. Pour celle et ceux qui voudraient en savoir plus, voici comme l’actrice nous parle de ce nouveau projet qu’elle décrit ainsi : « Quand je serai grande, je te tuerai » est l’histoire d’une petite fille, Jeanne, qui est témoin du meurtre de sa mère. A l’âge adulte, on la découvre atteinte de problèmes psychologiques. Régulièrement Jeanne accuse des innocents, étant persuadée qu’ils sont coupables. Un jour, elle croise par hasard un médecin interprété par Antoine Duléry. A partir de ce moment, elle est persuadée qu’il est le meurtrier ? Jeanne dit-elle la vérité ou elle en proie à un nouveau coup de folie. »

Au casting, on retrouvera des acteurs d’exception comme Antoine Duléry, Marie-Anne Chazel, Fleur Geffier, Nicolas Gab et Lionnel Astier. Quand je serai grande, je te tuerai est une adaptation libre de « Undeniable » téléfilm en deux parties diffusé sur la chaîne britannique ITV en 2014. Les deux épisodes avaient réunis près de 6 millions de téléspectateurs. Pour la version française, le tournage s’est installé sur l’île Ré. Pour en savoir plus sur le personnage de Jeanne, rendez-vous, le 9 octobre dès 21h sur TF1.

Pour découvrir les premières images de cette fiction, c'est par ici