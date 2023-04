Quand tu seras grand – Teaser Marguerite

Après le succès de leur premier film Les Chatouilles, découvrez la bande-annonce de Quand tu seras grand d’Andréa Bescond et Eric Metayer ! Retrouvez les formidables Vincent Macaigne et Aïssa Maïga dans une comédie tendre et émouvante... à découvrir exclusivement au cinéma dès le 26 avril !