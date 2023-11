Quatre Garçons pleins d'avenir

Comédie | 1996

Ils sont quatre étudiant en droit à Aix-en-Provence. Breitling est l’apprenti juriste modèle qui travaille chez Quick pour payer ses études. Prisonnier des apparences et de ses préjugés vestimentaires, il s’habille chez Kenzo et porte une montre Breitling, qui lui vaut son surnom. Johan est le playboy branché et séduisant, leader de la bande. Axel est l’introverti. L’alcool est son allié, l’informatique est son univers, la timidité est son fardeau. Arnaud est le serial looser, le bon gros, qui plante sa première année pour la troisième fois consécutive. Touchés par le désespoir de leur ami, Breitling, Johan et Axel décident de l’aider. Ils iront cette nuit même changer les résultats des écrits d’Arnaud. Promesse tenue, Arnaud se retrouve le jour même admis à passer l’oral. Mais on ne peut pas toujours tout rater...