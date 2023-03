Que justice soit faite

Cinéma - Thriller | 2009

La vie de Clyde Shelton (Gerard Butler) bascule le jour où sa femme et sa fille sont sauvagement assassinées. Les meurtriers sont arrêtés mais suite à un marchandage judiciaire, l'un d'entre eux n'écope que d'une peine légère. Dix ans plus tard, Clyde n'a qu'une seule obsession : se venger du système, incarné par son avocat, et obtenir justice...